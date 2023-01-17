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Кочанова: несмотря на санкционное давление, предприятия работают стабильно, а соцпрограммы выполняются в полном объёме

17 января 2023 11:32
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Новости Беларуси. Рост благосостояния граждан и создание комфортной среды для жизни – приоритетные направления работы местных органов власти. Вопросы социально-экономического развития центрального региона 17 января в центре внимания председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: несмотря на санкционное давление, предприятия работают стабильно, а соцпрограммы выполняются в полном объёме-1

Наталья Кочанова встретилась с активом Минской области. В ходе открытого диалога каждый участник мог высказать свое мнение, внести предложения или обозначить нерешенные проблемы в районах. Как отметила Наталья Кочанова, несмотря на санкционное давление, предприятия страны работают стабильно, а социальные программы выполняются в полном объеме.

Кочанова: несмотря на санкционное давление, предприятия работают стабильно, а соцпрограммы выполняются в полном объёме-4

Подобные диалоги сенаторов и местной вертикали власти уже прошли в большинстве регионов страны – в Гродненской, Гомельской, Витебской и Брестской областях. На завтра, 18 января, запланирована встреча с активом Могилевского региона.

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# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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