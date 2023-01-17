Кочанова: несмотря на санкционное давление, предприятия работают стабильно, а соцпрограммы выполняются в полном объёме

Новости Беларуси. Рост благосостояния граждан и создание комфортной среды для жизни – приоритетные направления работы местных органов власти. Вопросы социально-экономического развития центрального региона 17 января в центре внимания председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с активом Минской области. В ходе открытого диалога каждый участник мог высказать свое мнение, внести предложения или обозначить нерешенные проблемы в районах. Как отметила Наталья Кочанова, несмотря на санкционное давление, предприятия страны работают стабильно, а социальные программы выполняются в полном объеме.