Кочанова: «Для нас очень важна эффективная работа общественных организаций. Мы работаем достаточно плотно»

Новости Беларуси. Проведение электоральной кампании, поддержка многодетных семей, организация профессиональной подготовки молодых людей с расстройствами аутистического спектра. Эти и другие важные вопросы обсудили 26 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с активом первичной организации Белорусского союза женщин ОАО «Нафтан». Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что «Нафтан» для нее – это особое предприятие, а для страны – гордость. В зале сегодня собрались около 30-ти сотрудниц завода. Темы для обсуждения абсолютно разные, поэтому и диалог вышел живой и искренний. Успели обсудить работу верхней палаты парламента, экспертного совета и экспертно-консультативного совета, международную деятельность и законотворчество. Гостьи из Новополоцка на встречу приехали с вопросами оборудования дворовых территорий детскими спортивными комплексами, бесплатного проезда в общественном транспорте для волонтеров, расширения территории санатория за счет земель лесного фонда.