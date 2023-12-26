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Кочанова: «Для нас очень важна эффективная работа общественных организаций. Мы работаем достаточно плотно»

26 декабря 2023 17:01
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Новости Беларуси. Проведение электоральной кампании, поддержка многодетных семей, организация профессиональной подготовки молодых людей с расстройствами аутистического спектра. Эти и другие важные вопросы обсудили 26 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с активом первичной организации Белорусского союза женщин ОАО «Нафтан». Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что «Нафтан» для нее – это особое предприятие, а для страны – гордость. В зале сегодня собрались около 30-ти сотрудниц завода. Темы для обсуждения абсолютно разные, поэтому и диалог вышел живой и искренний. Успели обсудить работу верхней палаты парламента, экспертного совета и экспертно-консультативного совета, международную деятельность и законотворчество. Гостьи из Новополоцка на встречу приехали с вопросами оборудования дворовых территорий детскими спортивными комплексами, бесплатного проезда в общественном транспорте для волонтеров, расширения территории санатория за счет земель лесного фонда.

Кочанова: «Для нас очень важна эффективная работа общественных организаций. Мы работаем достаточно плотно»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Тогда, когда люди видят, что общественные организации делают очень важные и нужные дела, не в целом даже для города или страны, а для конкретного человека, успех в этом будет несомненный. А для нас очень важна эффективная работа общественных организаций. Мы работаем достаточно плотно совместно. Кроме того, я сама являюсь членом Белорусского союза женщин. С огромной радостью всегда встречаюсь с представительницами этой общественной организации.

Потенциал таких встреч очень велик для обеих сторон. Жители страны доверяют и очень благодарны Совету Республики за содействие в решении их вопросов. А для сенаторов живое общение с людьми – возможность узнать о проблемах из первых уст.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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