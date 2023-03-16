Кочанова: дети с особенностями развития должны чувствовать себя полезными и найти своё призвание

Новости Беларуси. Равные возможности для всех. Дети с особенностями развития должны чувствовать себя полезными и найти свое призвание в жизни. Об этом заявила председатель Совета Республики во время заседания консультативного совета в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспеченность квалифицированными кадрами, образовательные программы, поддержка семей. Эти вопросы стали ключевыми. Наталья Кочанова подчеркнула, что в нашей стране работе с такими детьми внимание особое. Функционируют более 200 учреждений специального образования: детские сады, школы-интернаты, в каждом регионе есть центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Для полноценной социализации существуют также интеграционные классы в школах. Кроме того, ведется выявление на ранних этапах различных заболеваний у детей и оказание им своевременной помощи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На местах зачастую мы видим, что проблемы имеют место. Для того чтобы эти проблемы мы, увидев, решали на местном уровне, мы обсуждаем это. Объясняя, что надо сегодня еще сделать, чтобы этих проблем не было. Жизнь, уйти от проблем невозможно. Но вместе с тем минимизировать это все мы обязаны, потому что государство сегодня выделяет средства на инклюзивное образование.