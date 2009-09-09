Кобрин готов принять «Дожинки»

Такой вывод сделала правительственная делегация, посетив нынешнюю столицу праздника.

Первый подарок к грядущим «Дожинкам» получили кобринские автомобилисты. Старый Пинский мост, который построили еще в послевоенные годы, снесли. Он был в аварийном состоянии уже не один год. Новую дорожную артерию возвели менее чем за два года. Теперь она решает сразу несколько задач. Одна из главных – значительное упрощение жизни самих горожан. Два берега Днепро-Бугского канала соединили два километра, которые решили с десяток проблем.

Новая дорожная артерия – не единственный подарок к «Дожинкам». Готовность остальных объектов оценила специальная правительственная делегация. Первой инспектировали Ледовую арену, а в начале следующей недели строители планируют сдать под ключ районный Дом культуры после глобальной реконструкции. Материалы для нее использовали исключительно отечественные. Удивляться мастерству строителей гости «Дожинок» будут не только в Доме культуры, но и в первом в Брестской области аквапарке. Оздоровительный комплекс обещает массу процедур, и не только водных.

Общегородская реконструкция стала своеобразным тестом возможности импортозамещения. Заменить зарубежное на отечественное предстоит не только строителям, но и тем, кто будет работать на новых объектах. Например, торговых.

Столицу «Дожинок-2009» уже украшает фестивальное убранство. Впрочем, самые главные сюрпризы организаторы пока не раскрывают.