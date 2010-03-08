Ко Дню Победы в Витебске, впервые за 35 лет, реставрируют площадь Победы

Она самая большая в Европе. Кардинальных изменений, говорят строители, не будет.

Во время войны с авиационным полком Валентин Тимофеевич облетел немало. Брал Берлин и Кенигсберг, освобождал блокадный Ленинград и Беларусь. Сегодня бывший летчик в полете фантазии – тщательно следит за обновлением Площади Победы. Обелиск возводили у него на глазах. Теперь ветеран гадает, как же изменится главная святыня Витебщины после реконструкции.

Валентин Серебряков, ветеран Великой Отечественной войны:

– Я помню, как эта Площадь возводилась. Во-первых, здесь были неровности большие, кустарник был очень большой, деревья отдельно, потом все выровняли, в первую очередь. Второе – всего было три проекта. Выбрали этот. Почему? Потому что название «три штыка» – обозначает победу советского народа над фашисткой Германией. Один штык – это военнослужащие, второй – это партизаны-подпольщики, и третий – работники тыла.

«Три штыка» – главная сложность для реставраторов. На высоте 56 метров им предстоит устранить все косметические дефекты монумента.

Игорь Гарудько, рабочий Витебского строительного управления Стройтреста №9:

– Есть специальная техника, специально обученные люди. И они будут заниматься этим.

Кардинальных изменений, говорят строители, не будет. Но преображение ждет каждый миллиметр площади. Например, чтобы к 9 мая фонтаны, символизирующие слезы погибших, били по-новому, работы бьют ключом уже сейчас.

Алексей Кухарев, рабочий Витебского строительного управления Стройтреста №9:

– Система снабжения изменится. Новые трубы пластиковые проложили. Все уже сделано, сейчас подчищаем и уже запускаем, будут испытания проводиться.

Второй месяц вахту у Вечного огня вместо Почетного караула несут строители. Мемориальный комплекс напоминает большой строительный муравейник. После косметических процедур для красавицы-площади подберут гранитный наряд с иллюминационными украшениями.

Дмитрий Шериков, зам. председателя Витебского городского исполнительного комитета:

– Площадь наша будет в основном одета в гранит. Это – и фонтаны, и окаймляющие части площади. Будут сделаны новые ступени, подсветка фонтанов. Существующая подсветка, которая была сделана два года назад, остается. Появятся небольшие точечные подсветки фонтанов, деревьев и зеленой зоны.

Вечный огонь здесь действительно вечный. Святыня не гаснет, даже когда вокруг кипят строительные работы. А вот сам мемориал несколько расширится. На этом месте увековечат так называемые «витебские» дивизии, освободившие город. А вокруг разобьют парк Победителей и высадят Аллею Партизанской славы.

Мемориальный ансамбль заиграет всеми красками ко Дню Победы. Валентин Тимофеевич уже готовится промаршировать в праздник по новому граниту. Для ветерана и его соратников обновленная площадь Победы станет лучшим подарком к 65-й годовщине Победы.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.