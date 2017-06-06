Ко Дню независимости у стелы «Минск – город-герой» рабочие начали монтаж трибун

Новости Беларуси. В ожидании большого праздника. Минск готовится к параду ко Дню независимости.

Всего же ей предстоит пять ночных прогонов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А днём в городе – возле стелы «Минск – город-герой» – рабочие взялись за монтаж трибун.

Их разместят на территории в несколько тысяч квадратных метров.

Параллельно здесь вскоре начнут тестировать световую и звуковую технику — у стелы развернется самая большая в стране концертная площадка. Минчане в предвкушении грандиозного праздника.