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КНР 60 лет со дня основания отметила грандиозным парадом

01 октября 2009 08:44
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В нем приняли участие тысячи солдат и офицеров, а также новейшие образцы военной техники.

Празднование дня образования КНР продолжится пять дней. А кульминацией торжеств станет фейерверк, который может войти в книгу рекордов Гиннесса.

Китай – давний и надежный партнер Беларуси во всех сферах: от культуры до международного сотрудничества и экономики. Взаимный товарооборот в прошлом году достиг двух миллиардов долларов - это в полтора раза выше уровня 2007 года. Сегодня совместно с китайскими партнерами реализуются проекты модернизации цементной и энергетической отраслей Беларуси, ряд совместных инициатив в промышленности.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао с национальным праздником - Днем провозглашения КНР.

# общество

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