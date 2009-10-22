Книги Роулинг испортили жизнь англичанину по имени Гарри Поттер

Жизнь молодого англичанина по имени Гарри Поттер сильно изменилась с момента выхода в свет романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике.

Сначала настоящему Гарри понравилось совпадение, но вскоре его жизнь превратилась в кошмар. Реальный Гарри Поттер родился в 1989 году в Портсмуте, графство Гемпшир, и получил свое имя от матери, не подозревавшей, что вскоре это имя станет проклятием сына. По ее словам, она назвала сына в честь принца Гарри. После выхода первого же романа Роулинг на него начали сыпаться насмешки со стороны сверстников, взрослых людей и даже футбольного тренера, у которого он занимался.

«Никто не верит, что у меня такое имя и что мама его мне дала задолго до появления книги о волшебнике, - рассказывает Гарри. - Даже моя девушка требовала показать паспорт, водительское удостоверение на первом свидании, чтобы убедиться, что я ее не разыгрываю».

Ему отказались продавать билет на автобус, посчитав, что это розыгрыш, и приняв его удостоверение за подделку. Полицейские, останавливая молодого человека для проверки документов, смеются над ним. У подлинного Гарри есть шрам на лбу, как и у героя романов, - в возрасте 15 лет он ехал на велосипеде и не смог объехать фонарный столб, отмечает NEWSru.com.

«Реакция людей на меня и мое имя – от истерического смеха до агрессии. И никто не понимает, что я родился намного раньше, чем был придуман герой в книге. Я даже не могу сосчитать сколько раз на меня показывали пальцем: «Ты Гарри-волшебник!». Кроме того, мне постоянно приходится выслушивать каламбуры на тему моей палочки», - пожаловался Гарри.