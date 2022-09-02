Книги, которые должен прочитать каждый белорус. В Министерстве информации предлагают составить список

Новости Беларуси. Министерство информации предложило составить список книг, которые должен прочесть каждый белорус. Об этом заявил Владимир Перцов в ходе международного круглого стола, посвященного проблемам литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая встреча уже традиционная, белорусские и зарубежные коллеги встречаются в преддверии Дня белорусской письменности. Особый акцент на сохранение важности печатного слова. В погоне за коммерцией в издательской деятельности важно оставить тот обязательный список литературы. Новый проект, который презентовали 2 сентября, как раз на это и нацелен. Это своеобразная книжная полка из 12 изданий с короткими выдержками из произведений, QR-кодом для их скачивания, даже онлайн-прослушивания. Ключевая цель: сделать так, чтобы доступ был у каждого человека.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

У нас в стране такая литература уже определяется. Каждый год это список СЗЛ – социально-значимая литература. Но и наши коллеги по странам СНГ на санкт-петербургском форуме в этом году подошли к такому же умозаключению, что такой список нужно создавать, поскольку мы находимся в одном информационном культурном пространстве фактически. Может быть, у нас получится создать такой единый список произведений, которые должны читать для общего образования, для формирования личности все люди, живущие в наших странах.