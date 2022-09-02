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Книги, которые должен прочитать каждый белорус. В Министерстве информации предлагают составить список

02 сентября 2022 13:17
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Новости Беларуси. Министерство информации предложило составить список книг, которые должен прочесть каждый белорус. Об этом заявил Владимир Перцов в ходе международного круглого стола, посвященного проблемам литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Книги, которые должен прочитать каждый белорус. В Министерстве информации предлагают составить список-1

Такая встреча уже традиционная, белорусские и зарубежные коллеги встречаются в преддверии Дня белорусской письменности. Особый акцент на сохранение важности печатного слова. В погоне за коммерцией в издательской деятельности важно оставить тот обязательный список литературы. Новый проект, который презентовали 2 сентября, как раз на это и нацелен. Это своеобразная книжная полка из 12 изданий с короткими выдержками из произведений, QR-кодом для их скачивания, даже онлайн-прослушивания. Ключевая цель: сделать так, чтобы доступ был у каждого человека.  

Книги, которые должен прочитать каждый белорус. В Министерстве информации предлагают составить список-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
У нас в стране такая литература уже определяется. Каждый год это список СЗЛ – социально-значимая литература. Но и наши коллеги по странам СНГ на санкт-петербургском форуме в этом году подошли к такому же умозаключению, что такой список нужно создавать, поскольку мы находимся в одном информационном культурном пространстве фактически. Может быть, у нас получится создать такой единый список произведений, которые должны читать для общего образования, для формирования личности все люди, живущие в наших странах.  

Книги, которые должен прочитать каждый белорус. В Министерстве информации предлагают составить список-7

Праздник родного слова уже завтра стартует в Добруше. Это праздник не только литераторов, книголюбов и издателей, но и журналистов – всех тех, кто использует в своей работе слово. Станут известны обладатели литературных премий. Во второй день фестиваля мы покажем в эфире нашего телеканала итоги детского конкурса «Живая классика». Напомним, в нем приняли участие около 16 тысяч ребят.  

# Книги # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

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