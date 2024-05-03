Прямой эфир

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху

03 мая 2024 14:47
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Скоро Пасха, и все мы знаем, что этот светлый праздник славится своими традициями и угощениями. И в этот день стол стараются накрывать максимально богато.

Сегодня мы приготовим пасхальный пирог с клюквой. Для этого нам понадобится сливочное масло, клюква, сметана, разрыхлитель, мука, крахмал, сахар, яйца. А также я покажу, как приготовить быстрый пасхальный салат с яйцом и хреном.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-1

Для теста нам понадобится два куриных яйца, 70 граммов сахара. Все это перемешиваем, хорошенько взбиваем. Добавляем слегка подтопленное сливочное масло, 50 граммов сметаны. Все это перемешиваем.

Добавляем разрыхлитель, 8 граммов. Медленно вводим кукурузный крахмал. Хорошенько все перемешиваем и начинаем добавлять муку. Муки понадобятся 300 граммов. Тоже добавляем постепенно и перемешиваем пока что при помощи венчика. Добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Вот такое эластичное получается тесто.

Делим его на две части – одну побольше, одну поменьше. Часть поменьше отправляем в морозилку.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-4

Берем получившееся тесто и форму для выпекания. Можно силиконовую, можно железную. И распределяем тесто равномерно с небольшим бортиком. Форму не смазываем, так как у нас в тесте очень большое содержание сливочного масла, оно и так не прилипнет.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-7

Для начинки понадобится клюква – замороженная или свежая. Берем 300 граммов клюквы и приблизительно 200 граммов сахара. Перемешиваем до момента, пока клюква не пустит сок. Она пустит сок и немножко подкрасит сахар – тогда все готово. Пересыпаем в форму на тесто, равномерно распределяем.

Пока охлаждается вторая часть теста, приготовим салат. Для пасхального салата нам понадобится 4 отварных яйца, 100 граммов сметаны, зелень, зеленый лук и хрен.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-10

Яйца нарезаем средним кубиком. Этот салат готовится достаточно быстро, содержит очень мало ингредиентов, но получается свежим и вкусным. Еще нам понадобится зеленый лук, достаточно много. Лук мелко нарезаем, перекладываем к яйцам.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-13

Также понадобится зелень: укроп и петрушка. У зелени используем только листики, перекладываем зелень к яйцам.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-16

Для заправки салата нам понадобится сметана и хрен. Я буду использовать хрен «Белорусский со свеклой» торговой марки «Золотая капля». Этот высококачественный продукт изготовлен по традиционной белорусской рецептуре. Без красителей и искуственных ароматизаторов, в составе натуральная свежая свекла. Имеет яркий, насыщенный вкус, придаст любому вашему блюду пикантность и изумительный аромат. Идеально сочетается с холодцом, любыми мясными и рыбными блюдами.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-19

Добавляем две чайные ложки и 100 граммов сметаны. Соль и перец по вкусу. И тщательно перемешиваем. Салат готов, выкладываем его.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-22

Продолжаем готовить пирог. Для этого берем вторую часть теста и натираем ее на крупной терке. Чтобы тесто хорошо натиралось, ему нужно полежать в морозилке приблизительно час.

Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху-25

Наш пирог практически готов. Осталось поставить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут. Блюдо готово.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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