Клюквенный пирог и салат. Шеф-повар показал рецепты блюд на Пасху

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Скоро Пасха, и все мы знаем, что этот светлый праздник славится своими традициями и угощениями. И в этот день стол стараются накрывать максимально богато. Сегодня мы приготовим пасхальный пирог с клюквой. Для этого нам понадобится сливочное масло, клюква, сметана, разрыхлитель, мука, крахмал, сахар, яйца. А также я покажу, как приготовить быстрый пасхальный салат с яйцом и хреном.

Для теста нам понадобится два куриных яйца, 70 граммов сахара. Все это перемешиваем, хорошенько взбиваем. Добавляем слегка подтопленное сливочное масло, 50 граммов сметаны. Все это перемешиваем. Добавляем разрыхлитель, 8 граммов. Медленно вводим кукурузный крахмал. Хорошенько все перемешиваем и начинаем добавлять муку. Муки понадобятся 300 граммов. Тоже добавляем постепенно и перемешиваем пока что при помощи венчика. Добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Вот такое эластичное получается тесто. Делим его на две части – одну побольше, одну поменьше. Часть поменьше отправляем в морозилку.

Берем получившееся тесто и форму для выпекания. Можно силиконовую, можно железную. И распределяем тесто равномерно с небольшим бортиком. Форму не смазываем, так как у нас в тесте очень большое содержание сливочного масла, оно и так не прилипнет.

Для начинки понадобится клюква – замороженная или свежая. Берем 300 граммов клюквы и приблизительно 200 граммов сахара. Перемешиваем до момента, пока клюква не пустит сок. Она пустит сок и немножко подкрасит сахар – тогда все готово. Пересыпаем в форму на тесто, равномерно распределяем. Пока охлаждается вторая часть теста, приготовим салат. Для пасхального салата нам понадобится 4 отварных яйца, 100 граммов сметаны, зелень, зеленый лук и хрен.

Яйца нарезаем средним кубиком. Этот салат готовится достаточно быстро, содержит очень мало ингредиентов, но получается свежим и вкусным. Еще нам понадобится зеленый лук, достаточно много. Лук мелко нарезаем, перекладываем к яйцам.

Также понадобится зелень: укроп и петрушка. У зелени используем только листики, перекладываем зелень к яйцам.

Для заправки салата нам понадобится сметана и хрен. Я буду использовать хрен «Белорусский со свеклой» торговой марки «Золотая капля». Этот высококачественный продукт изготовлен по традиционной белорусской рецептуре. Без красителей и искуственных ароматизаторов, в составе натуральная свежая свекла. Имеет яркий, насыщенный вкус, придаст любому вашему блюду пикантность и изумительный аромат. Идеально сочетается с холодцом, любыми мясными и рыбными блюдами.

Добавляем две чайные ложки и 100 граммов сметаны. Соль и перец по вкусу. И тщательно перемешиваем. Салат готов, выкладываем его.

Продолжаем готовить пирог. Для этого берем вторую часть теста и натираем ее на крупной терке. Чтобы тесто хорошо натиралось, ему нужно полежать в морозилке приблизительно час.