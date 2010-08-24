Ключи от новых служебных квартир получили 83 семьи военнослужащих в Гродно

Это первый в республике многоквартирный дом для офицеров. Построен он в рамках госпрограммы по обеспечению военных жильем.

Возведение второго такого дома завершится в областном центре уже в апреле следующего года. В перспективе новое благоустроенное служебное жильё получат офицеры в каждом гарнизоне республики.

Сергей Потапенко, командующий Западным оперативным командованием:

– Политика государства по обеспечению жильем военнослужащих строится по двум направлениям – это строительство кооперативного жилья и, конечно же, строительство служебного жилья. В основном, все кто получил сегодня ключи от служебного жилья, уже стоят и строят кооперативы. То есть это очень выгодно для людей. Он может жить в нормальных условиях и в то же время строить непосредственно свое жилье.