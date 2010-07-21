Ключи от новой уборочной машины вручили одному из лучших комбайнеров Витебской области

Собрать хороший урожай – дело техники. Так считают в самом северном регионе страны.

Ключи от новенького комбайна ранним утром Ромуальду вручали всем мехдвором. Для комбайнера пересесть с 7-го КЗС на современный 12-й – настоящий праздник. Перед первым плаванием на новом корабле полей – краткий инструктаж. И вот первые зернышки уже заполняют бункер комбайна-новичка.

Цену хлебу Ромуальд знает хорошо. Ведь молодой механизатор – многодетный папа. Трое детей будут главными болельщиками на нынешних соревнованиях хлеборобов. А с новой машиной, говорит комбайнер, грех рекорд не поставить.

Ромуальд Корсак, старший комбайнер сельхозпредприятия «Липовцы»:

Конечно, это техника намного лучше, современнее и удобнее.

Собрать хороший урожай – дело техники, считают в этом хозяйстве. Поэтому к началу уборочной парк обновили почти полностью. Этот комбайн – четвертая новая машина в сезоне.

Святослав Дробцов, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Липовцы»:

Мы получили в этом году четыре комбайна КЗС-12 и КЗС-18. Это сила, мощь, с которой можно решать большие задачи.

Впрочем, иногда мощной технике понадобится решать и «ювелирные» задачи. Таковы географические особенности северного региона. От комбайнера здесь требуется больше умения и внимания.

Такое поле типично для витебского края. За окруженность деревьями и кустарниками такие небольшие участки называют мелкоконтурными. А ведь чем больше поле, тем легче его убирать. Здесь же комбайну предстоит лавировать вдоль лесной полосы.

Неугодных угодий не бывает. На Витебщине это доказали на практике, пустив в оборот полузабытые земли. Только в Витебском районе площадь посевов увеличили на 8 тысяч гектаров.

Руслан Фурашов, председатель Витебского райисполкома:

Это, прежде всего, те гектары, которые неэффективно использовались. Кормовые угодья, землезапасы, в которые мы внесли глифосат, распахали. И эта земля сегодня дает отдачу.

Витебщина пока внесла самую маленькую лепту в республиканский каравай — всего 85 тысяч тонн зерна. Лидирует Гомельщина, намолот которой уже завесил 338 тысяч тонн. Но пока погода балует северных аграриев южным теплом, они рассчитывают на рекордный урожай.