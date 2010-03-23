Ключи от квартиры и нового автомобиля вручили ошмянской семье, в которой родилось четверо близнецов

В этой семье к пристальному внимаю камер уже привыкли. Для Беларуси это уникальный случай — третий за последние 50 лет.

В ноябре прошлого года 26-летняя Мария из Ошмян стала главным ньюсмейкером. Кассир банка такой прибыли не ожидала. Молодая мама родила сразу четверых близнецов. Малышей поместили в кювезы, чтобы они набрали вес. Самая младшая весила чуть больше килограмма. И только спустя несколько недель они приехали домой. Первыми новоселье справили Ирина и Кирилл, затем Карина и Владимир. Теперь все вместе — шестеро, счастливая семья.

Один заплакал. Второго пора кормить. Счастливому отцу-электромонтеру пришлось освоить и грамоту пеленок. У него ночные смены. Управляться с малышами помогает бабушка, она же официальная няня. Но и в шесть рук молодые родители не справляются. На подмогу приехала прабабушка. Подарок правнучки для нее —настоящее чудо.

Только одна проблема: в небольшой двухкомнатной квартире четверым поколениям тесно. Четвертую кроватку для маленькой Ирины и вовсе негде поставить.

Проблему квадратных метров помогли решить местные власти. Вручение ключей от квартиры стало очередным праздником для счастливых родителей. С этого момента семья — обладатель пятикомнатной квартиры. Лукашевичи ранее нуждались в улучшении жилищных условий. Рождение четверни ускорило продвижение льготной очереди.

Юрий Адамчик, председатель Ошмянского райисполкома:

По ходу строительства в готовый дом внесли проектные изменения и объединили две квартиры.

Мария Лукашевич, мама:

Мы всем подаркам рады — чувствуется поддержка.

В качестве бонуса и новое авто от местного банка. Теперь Мария и Владимир уже подумывают о пополнении. Ведь большая семья в Ошмянах — это уже модно. В прошлом году здесь отмечен демографический бум.