Ключевой объект глобальной модернизации Мозырского НПЗ введут в строй к началу лета

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В мире таких предприятий не более трех-четырех. Беларусь будет стоять в этом ряду, буквально уже в этом году. Мы сегодня сверяли часы по ходу завершения этого проекта. Он находится уже в очень высокой степени готовности – более 90 % в целом по общему объему работ. И в соответствии с поручением Президента к лету эти работы должны быть закончены и начата пусконаладка. Конечно, этот комплекс, к которому приковано столько внимания, – действительно одна из технологических жемчужин Беларуси.