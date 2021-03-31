Ключевой объект глобальной модернизации Мозырского НПЗ введут в строй к началу лета
Новости Беларуси. Ключевой объект модернизации Мозырского НПЗ введут в строй к началу лета. Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков – самый масштабный инвестиционный и производственный проект за всю историю предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его оценочная стоимость – почти полтора миллиарда долларов. Высокотехнологичная модернизация выводит белорусское предприятие в мировые лидеры по глубине переработки нефти, которая достигнет 90 %, при выходе светлых нефтепродуктов – до 67 %. Кроме того, вырастут объемы производства дизельного топлива, улучшится качество и котельного мазута.
Строительную площадку 31 марта посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В мире таких предприятий не более трех-четырех. Беларусь будет стоять в этом ряду, буквально уже в этом году. Мы сегодня сверяли часы по ходу завершения этого проекта. Он находится уже в очень высокой степени готовности – более 90 % в целом по общему объему работ. И в соответствии с поручением Президента к лету эти работы должны быть закончены и начата пусконаладка. Конечно, этот комплекс, к которому приковано столько внимания, – действительно одна из технологических жемчужин Беларуси.
На предприятии отметили, что сейчас уровень загрузки нефти соответствует прогнозному, что обеспечивает стабильную работу НПЗ. Первый квартал завод закрывает с положительной динамикой ключевых экономических показателей.