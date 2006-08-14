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Клятва на верность Родине и белорусскому народу

14 августа 2006 08:51
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Более 12 тысяч новобранцев, в их числе около 3 тысяч резервистов, 13 августа приняли Военную присягу на верность Отчизне и народу.

:120-я отдельная гвардейская механизированная Рогачевская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада была сформирована в марте 1942,   и за время войны на долю ее бойцов выпало немало испытаний. Били врага  на Волге, форсировали Днепр и Неман, громили Бобруйскую группировку фашистов, участвовали в окружении и ликвидации немецких войск юго-восточнее  Берлина, освободили немало городов и населенных пунктов,  с боями дошли до Эльбы. Служить здесь Родине  всегда считалось привилегией, и далеко не каждый новобранец  удостаивается высокой чести именоваться гвардейцем.

Съемочная группа СТВ приехала в эту бригаду не случайно: присягу за верность Родине принимал в этот день здесь  Федор Федотов, который в нашей телекомпании отвечает за компьютерное обеспечение. Теперь его знания и светлая голова наверняка будут востребованы  в инженерно-саперном батальоне, куда Федор попал на службу резервистом.

С добрыми   словами  напутствия к гвардейцам обратились  ветераны, священнослужители и представители  славного города Рогачева, имя которого носит бригада.

# общество

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