Клятва на верность Родине и белорусскому народу

Более 12 тысяч новобранцев, в их числе около 3 тысяч резервистов, 13 августа приняли Военную присягу на верность Отчизне и народу.

:120-я отдельная гвардейская механизированная Рогачевская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада была сформирована в марте 1942, и за время войны на долю ее бойцов выпало немало испытаний. Били врага на Волге, форсировали Днепр и Неман, громили Бобруйскую группировку фашистов, участвовали в окружении и ликвидации немецких войск юго-восточнее Берлина, освободили немало городов и населенных пунктов, с боями дошли до Эльбы. Служить здесь Родине всегда считалось привилегией, и далеко не каждый новобранец удостаивается высокой чести именоваться гвардейцем.

Съемочная группа СТВ приехала в эту бригаду не случайно: присягу за верность Родине принимал в этот день здесь Федор Федотов, который в нашей телекомпании отвечает за компьютерное обеспечение. Теперь его знания и светлая голова наверняка будут востребованы в инженерно-саперном батальоне, куда Федор попал на службу резервистом.

С добрыми словами напутствия к гвардейцам обратились ветераны, священнослужители и представители славного города Рогачева, имя которого носит бригада.