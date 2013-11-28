Клуб по обучения людей с ограниченными возможностями искусству пескографии открылся в Советском районе Минска

Новости Беларуси. Арт-терапия. Искусству пескографии обучат людей с ограниченными возможностями. Необычный клуб открылся на базе территориального центра соцобслуживания населения Советского района.

В специально оборудованном классе установили большой стеклянный стол с подсветкой. Живое творчество сопровождает музыка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Дейлик, арт-терапевт ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района»:

Мы начинали, конечно, с базовых элементов, с базовых рисунков, но ребята развиваются, они создают целые композиции, целые картины. У них все получается. Работа с песком специфичная, но все ребята справляются.