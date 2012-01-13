Клуб пенсионеров Октябрьского района Минска устроил в одной из городских библиотек настоящие Колядки

Открылось действо карнавальной постановкой. Участники разыграли по ролям новогоднюю сказку собственного сочинения.



А на десерт – арабские па и зажигательная цыганочка.



Тематические праздники пенсионеры этого клуба устраивают ежемесячно. Кроме того, отмечают все дни рождения. Возраст большинства участников давно перевалил за 70, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Эвелина Зелинская, председатель клуба «В гостях у бабушек» Минска:

Сегодня мы проводим в Октябрьском районе. Конечно, каждый праздник собираемся у себя. Кроме того, проводятся различные мероприятия. Например, посещение лежачих больных, детских домов, приютов.



Нина Кузьбицкая, председатель клуба «В гостях у бабушек» Октябрьского района:

Чтобы не сидели дома, не скучали, не слушали свои болячки. Когда сюда приходим, у нас ни у кого ничего не болит. Мы пляшем, читаем стихи, общаемся.