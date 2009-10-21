Клоун на велосипеде доказал опасность мобильников

Использование мобильного телефона на ходу настолько отвлекает, что человек может не заметить даже клоуна на одноколесном велосипеде посреди улицы.

Эти данные являются результатом исследования, проведенного Айрой Химан из университета Западного Вашингтона.

Более ранние исследования доказывали, что использование сотовых телефонов во время вождения может быть столь же опасным, как и вождение в пьяном виде. Но обычно во время исследований использовались симуляторы вождения в лабораториях, где другие, не менее реальные факторы не могут повлиять на результаты.

Как сообщает LiveScience, в своем же эксперименте Химан и ее коллеги проводили следующий опыт. Они наблюдали за тем, как пешеходы пересекают главную площадь университетского городка и засекали время, необходимое для этого. Результаты оказались следующими: по сравнению с теми, кто шел без телефона, парой, или со включенным плеером, люди, разговаривавшие по мобильному телефону, тратили на прохождение той же дистанции больше времени. При этом они чаще меняли направление движения и реже замечали своих знакомых.

Для того, чтобы пройти площадь по диагонали, люди, разговаривавшие по мобильнику, тратили около 83 секунд, в то время, как те, кто не использовал на ходу никаких гаджетов, справлялись с задачей примерно за 75 секунд. Быстрее всего проходили пешеходы, слушавшие на ходу плеер – это занимало у них в среднем 74 секунды.

В другой части исследования Химан при помощи коллег вывела на площадь студента в костюме клоуна, разъезжавшего по ней на одноколесном велосипеде, и пропустив через нее порядка 150 человек, опросили пешеходов, не заметили ли они чего-либо необычного. При этом, если ответ был отрицательным, задавался уже конкретный вопрос о клоуне на велосипеде.

Как оказалось, даже при прямом вопросе люди, использующие на ходу сотовый телефон, в два раза реже замечали клоуна, по сравнению со всеми остальными. Внимательнее же всего оказались те, кто шел парами.

«Если телефон затрудняет настолько простой и привычный процесс, как ходьба, при том, что ходят люди с самого детства, то он будет намного больше усложнять вождение автомобиля». – говорит Химан. – «Я уверена, что вождение машины и разговор по мобильному телефону несовместимы».