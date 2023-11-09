Клишевич: им нужна территория, которая будет давить на Россию. Вот для чего мы нужны

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы для них как были, так и остаемся лакомым куском, который нужен для того, чтобы давить на Россию. Мы не для чего им больше не нужны. Ни наши тракторы, ни наши комбайны, ни наша картошка, ни наше молоко им не надо. Им нужна территория и люди, которая будет давить на Россию – самая богатое природными ископаемыми государство. За Россию, которая начала подниматься, как принято говорить, «с колен». Чтобы она не поднялась с этих колен никогда. Вот для чего мы нужны. Мы в глазах американцах – мясо. Вот это должен понимать каждый белорус сегодня, когда видит, слушает, читает вот эту пропаганду, которая льется с Instagram, Telegram и других подконтрольных им мессенджеров.

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