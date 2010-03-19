Клипы Playboy TV показали на двух детских каналах в США

Как сообщает BBC News, ролики с участием обнаженных женщин демонстрировались в правом верхнем углу телеэкрана – там, где обычно показываются анонсы детских передач.

Записи Playboy показывали во вторник, 16 марта, в период с 6:15 до 8:15 по местному времени в семи округах штата. Кабельный оператор, осуществлявший ретрансляцию программ, узнал о возникшей проблеме от обеспокоенных родителей, которые начали звонить в компанию. При этом для того, чтобы убрать «взрослое» видео из детского утреннего эфира, операторам компании понадобилось около часа.

Представители компании принесли официальные извинения за трансляцию, назвав ее причиной технический сбой. Они заявили, что сотрудники компании не смогли обнаружить неполадки самостоятельно, так как сбой в эфире касался лишь нескольких округов, а не всего штата в целом. При этом кабельный оператор заверил, что предпринял все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не смогла повториться в будущем.