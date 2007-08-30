Клиническая больница №3 города Минска начинает новую жизнь

180 лет здесь лечат людей. В этом году серьезно подлечили и саму клинику.

Масштабная реконструкция завершается. Уже введены в эксплуатацию офтальмологический и административный корпуса. А больница практически готова получить заветный "паспорт готовности". Столичные власти обещают - без таких документов не останется ни одно учреждение здравоохранения.

У главврача 3 городской клинической больницы вечерний обход пациентов. Интересуется, как они переносят временные неудобства - ведь в некоторых палатах число больных превышает норму. Однако оправдание этому уважительное - идет масштабная реконструкция клиники. Причем она первая за послевоенный период. А у начальника строительного участка, Максима Затровича, свой обход. Но усиленный контроль с объекта уже можно снять - сейчас в клинике - отделочные работы и благоустройство территории.

За два года ремонтных работ заменили подземные коммуникации. Автольмологический и административный корпуса буквально, отреставрировали. Не даром, здесь планируют открыть музей медицины - клиника построена 180 лет назад. Даже цвет для зданий выбрали с целью цветотерапии: желтый - значит, теплый и успокаивающий. Причем, удалось изменить не только форму, но и содержание объекта.

Планируют ввести в эксплуатацию как 4-ю, так и 6-ю клинические больницы. Завершают ремонтные работы и в больнице скорой помощи, хоть и с некоторыми трудностями. А для улучшения демографической ситуации города нужны условия. Один из самых ответственных объектов - 2-ой родильный дом во Фрунзенском районе столицы. Его скоро введут в эксплуатацию.