Климат в Беларуси изменился

Как отмечают специалисты, выросло число экстремальных погодных явлений. Ущерб от них - около 93 миллионов долларов ежегодно. Средняя температура в республике за последние десятилетия выросла на 1%. Потепление имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Благоприятно оно отразилось на энергетической отрасли страны. Негативно - на здоровье населения.



Сегодня многие страны мира, в том числе Беларусь, принимают меры по предотвращению дальнейшего изменения климата. Например, в планах Евросоюза к 2010 году сократить выбросы парниковых газов на 20%.