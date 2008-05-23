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Климат в Беларуси изменился

23 мая 2008 08:11
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Как отмечают специалисты, выросло число экстремальных погодных явлений. Ущерб от них - около 93 миллионов долларов ежегодно. Средняя температура в республике за последние десятилетия выросла на 1%. Потепление имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Благоприятно оно отразилось на энергетической отрасли страны. Негативно - на здоровье населения.

Сегодня многие страны мира, в том числе Беларусь, принимают меры по предотвращению дальнейшего изменения климата. Например, в планах Евросоюза к 2010 году сократить выбросы парниковых газов на 20%.
# общество

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