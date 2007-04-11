Клеймо на всю жизнь:

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд и много других мест на карте Европы были превращены в годы второй мировой в анклавы смерти и лаборатории для проведения медицинских опытов. Не меньшей жестокостью отличались концлагеря на территории Беларуси. В начале войны гитлеровцы планировали уничтожить три четверти белорусов. Из 260 концлагерей, созданных в Беларуси, самые большие из них находились в Минске - в районе Немиги и в Тростенце. Сегодня в Беларуси проживают более 60 тысяч бывших узников. В соответствии с законодательством, эти люди имеют ряд прав и льгот. Это повышенные пенсии, льготное налогообложение, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы по медицинскому обслуживанию и другие.