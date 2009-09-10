Клецки будут есть на скорость

13 сентября в Полоцком районе пройдет районный конкурс «Обжора-2009»

Веселую забаву по поеданию клецек - национального блюда белорусов - устраивают в Полоцком районе 13 сентября.



Десяток сельсоветов и несколько предприятий уже подали заявки на участие в районном конкурсе «Обжора-2009», который проходит под девизом «Кто как работает, тот так и ест».



Команде из трех человек предстоит состязаться в трех номинациях: «Железный желудок» - на то, кто больше съест клецек за определенный промежуток времени, «Ловкие челюсти» - кто больше съест миниатюрных клецек с помощью зубочистки, а также «Кто успел, тот и съел», победителем которой станет тот, кто быстрее съест определенную порцию этого блюда.



Для конкурсантов уже приготовили не один килограмм клецек, а призы победителям готовят местный молочный комбинат и Полоцкий комбинат хлебопродуктов, сообщает БЕЛТА.