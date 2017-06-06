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Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках

06 июня 2017 14:36
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Новости Беларуси. «С днем ​​рождения, родной город!». Клецк готовится к юбилею.

890 лет исполнится с момента его упоминания в летописных источниках.

Мероприятия намечены на 2 июля. Запланировано театрализованное шествие, которое отразит историю города. А она – ой, богата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках-1

Достаточно вспомнить знаменитую битву под Клецком на реке Лань,

когда 6 августа 1506 года выдающийся полководец Великого княжества Литовского Михаил Глинский разгромил 12-тысячное войско крымских татар.

Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках-4

В итоге 3 тысячи татар были взяты в плен вместе с богатой добычей. Так что, маленькому райцентра, а сейчас здесь проживает 11 тысяч человек – есть кем и чем гордиться.

Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках-6

Елена Римкевич, директор Клецкого районного центра культуры:
Также все жедающие смогут посетить книжный бульвар, аллею тантаморесок, город мастеров, фотовернисаж, пленер юных художников, прогуляться по подворьям сельского хощяйства.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Елена Римкевич

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