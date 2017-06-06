Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках
Новости Беларуси. «С днем рождения, родной город!». Клецк готовится к юбилею.
890 лет исполнится с момента его упоминания в летописных источниках.
Мероприятия намечены на 2 июля. Запланировано театрализованное шествие, которое отразит историю города. А она – ой, богата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Достаточно вспомнить знаменитую битву под Клецком на реке Лань,
когда 6 августа 1506 года выдающийся полководец Великого княжества Литовского Михаил Глинский разгромил 12-тысячное войско крымских татар.
В итоге 3 тысячи татар были взяты в плен вместе с богатой добычей. Так что, маленькому райцентра, а сейчас здесь проживает 11 тысяч человек – есть кем и чем гордиться.
Елена Римкевич, директор Клецкого районного центра культуры:
Также все жедающие смогут посетить книжный бульвар, аллею тантаморесок, город мастеров, фотовернисаж, пленер юных художников, прогуляться по подворьям сельского хощяйства.