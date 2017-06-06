Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках

Мероприятия намечены на 2 июля. Запланировано театрализованное шествие, которое отразит историю города. А она – ой, богата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В итоге 3 тысячи татар были взяты в плен вместе с богатой добычей. Так что, маленькому райцентра, а сейчас здесь проживает 11 тысяч человек – есть кем и чем гордиться.