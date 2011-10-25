Клаудио Гиларди, вице-мэр Капаннори: Мои партнеры и друзья из благотворительной ассоциации бывали в Беларуси уже неоднократно

В Гомеле проходит первый республиканский социальный форум.

В программе мероприятия, которое собрало более двухсот участников со всей страны и из-за рубежа — мастер-классы, презентации изданий и проектов для специалистов социальной сферы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фарид Караханов, заместитель представителя ООН/ПРООН в Беларуси:

Один из основных приоритетов нашей программы — защита окружающей среды, а также поддержка сферы здравоохранения: мы осуществляем значительное количество проектных инициатив по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В рамках этих проектов мы обеспечиваем взаимодействие между общественным сектором и бизнесом.

Клаудио Гиларди, вице-мэр Капаннори (Италия):

Я представляю административный ресурс, мои партнеры и друзья из благотворительной ассоциации бывали в Беларуси уже неоднократно. Я здесь, чтобы поддержать их идеи в социальной сфере, используя тот договор о сотрудничестве, который был подписан в январе 2010 года.