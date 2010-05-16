Прямой эфир

Клаудиа Шиффер родила третьего ребенка

16 мая 2010 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер и ее муж, кинорежиссер Мэтью Вон, объявили о рождении своего третьего ребенка.

Новорожденная девочка появилась на свет в пятницу днем в лондонском госпитале, малышка и 39-летняя модель «чувствуют себя хорошо», сообщил в субботу пресс-секретарь Шиффер. Как родители назовут девочку, пока не сообщается.

Напомним, Шиффер и Вон поженились в 2002 году. В 2003 году 30 января Шиффер родила своего первенца – сына Каспара, затем она родила дочь Клементин, которой сейчас пять лет. Известная пара проживает в Лондоне.

За модельную карьеру Клаудиа появилась на обложках журналов сотни раз, последняя ее фотосессия для июньского номера журнала Vogue проходила незадолго до родов, пишет NEWSru.com.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая 2010 12:28

17 тысяч жителей Окинавы требуют убрать американскую базу со своей территории

16 мая 2010 12:27

Президент Чили заработает на продаже своей телекомпании 130 миллионов долларов

16 мая 2010 11:47

Таксигейт в Нью-Йорке: сотни водителей пойдут под суд