Китаянка пошла в школу в 102 года

В Бишкеке прошли первые похороны погибших в киргизских беспорядках. В стране национальный траур

В списке жертв массовых беспорядков в Кыргызстане значатся уже 76 человек. И о том, что обстановка стабилизировалась хотя бы в столице страны, говорить пока рано.