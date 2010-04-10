Китаянка пошла в школу в 102 года

Жительница города Цизнань в китайской провинции Шаньдун впервые пошла в школу в 102 года, сообщает Ananova со ссылкой на местное издание Qilu Evening Post. Китаянка по имени Ма Сюсиань мечтала о школе всю жизнь, которая вынудила ее в 13 лет начать работать, а в 18 - выйти замуж. Возможность пойти в школу Ма Сюсиань предоставило одно из учебных заведений, в котором узнали о мечте старушки из интервью, взятого у нее местной газетой. Благодаря этому 102-летняя китаянка на один день стала ученицей первого класса: на уроках, чтобы лучше слышать, она использовала слуховой аппарат, а для чтения книг - лупу.
Как отмечает издание, Ма Сюсиань родила девять детей, большинство из которых получили высшее образование. Сын женщины, 58-летний И Фэнсинь, рассказал, что в детстве его мать даже продавала драгоценности, чтобы отправить детей учиться.
После проведенного в школе дня Ма Сюсиань поблагодарила учителя и одноклассников и пообещала усердно учиться. По словам И Фэньсиня, пойти в школу было первой мечтой его матери, сообщает Lenta.ru
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