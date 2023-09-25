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Китайский Фестиваль середины осени проходит в Минске

25 сентября 2023 08:12
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В Минске проходит китайский Фестиваль середины осени. Это одно из самых важных событий в Поднебесной. В 2023 году оно совпадает с Днем образования КНР. В честь праздника в Беларусь с концертом приехали артисты из провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Китайский Фестиваль середины осени проходит в Минске-1

Они порадовали зрителей колоритными творческими номерами, исполнили традиционные песни и танцы. Кроме того, для гостей праздника подготовили фотовыставку. Она рассказывает о провинции и техниках приготовления чая. В китайском культурном центре также провели мастер-классы по живописи.

Китайский Фестиваль середины осени проходит в Минске-4

Ся Гуанюань, директор Китайского культурного центра в Минске:
В этом году этот праздник совпадает с Днем образования Китая, а именно 74-й годовщиной Китайской Народной Республики. Поэтому мы организовали фестиваль. Фестиваль середины осени пройдет на только в Беларуси – еще в нескольких десятках других стран.

Китайский Фестиваль середины осени проходит в Минске-7

В программе Фестиваля середины осени концерты, выставки, лекции и неделя кино. Окунуться в культуру Китая можно до октября.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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