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Китайских студентов в белорусских вузах станет больше

12 ноября 2007 11:42
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В настоящее время в нашей стране более тысячи молодых людей получают образование в области медицины, технических наук, математики и журналистики. Китай будет увеличивать число обучающихся в белорусских вузах студентов. Посетители выставки в лицее БГУ смогут ознакомиться с возможностями китайских университетов. Часть экспозиции посвящена подготовке КНР к Олимпиаде-2008 и культуре современного Китая. В свою очередь Беларусь представила информацию об обучении в ведущих вузах страны.
# общество

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