Китайских студентов в белорусских вузах станет больше

В настоящее время в нашей стране более тысячи молодых людей получают образование в области медицины, технических наук, математики и журналистики. Китай будет увеличивать число обучающихся в белорусских вузах студентов. Посетители выставки в лицее БГУ смогут ознакомиться с возможностями китайских университетов. Часть экспозиции посвящена подготовке КНР к Олимпиаде-2008 и культуре современного Китая. В свою очередь Беларусь представила информацию об обучении в ведущих вузах страны.