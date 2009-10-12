Китайских пассажиров накажут за пьянство водителей

Китай уже развернул массовое наступление на пьяных водителей, и сейчас рассматривает еще более жесткое законодательство, включающее положения о наказании пассажиров в случае, когда водитель был пьян.

Чиновники считают, что садясь в машину к пьяному водителю, пассажиры содействуют и поощряют преступников, и поэтому должны быть оштрафованы – так как не прилагают всех возможных усилий для того, чтобы остановить нарушителя.

Поскольку проект содержит положение о транспортных средствах в целом, не классифицируя их, некоторые пассажиры выразили озабоченность по поводу того, будут ли они нести ответственность, если в состоянии алкогольного опьянения будет находиться водитель автобуса.

По мнению одной части населения постановление бессмысленно, так как пассажиры, вероятно, понятия не имеют о том, пьян ли водитель, и не могут отвечать за его действия. Другие же считают, что это имело бы смысл, если бы наказанию подвергались только родственники или близкие друзья водителя, сообщает Shanghai Daily.