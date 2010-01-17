Китайские кондитеры создали точную реплику Великой Китайской Стены, полностью выполненную из шоколада

Стена представлена на суд зрителей на всемирной выставке World Chocolate Wonderland.

Руководитель группы кондитеров-архитекторов Ванг Килу объясняет, что его главной целью была пропаганда потребления шоколада в Китае.

Им пришлось позаботиться о том, чтобы его материалы не растаяли. Стена сложена из кирпичиков темного горького шоколада, соединенных друг с другом белым шоколадом. Китайцы использовали 80 тонн материалов, сообщает MIGnews.com.

Килу и его команда точно воспроизвели все подробности участка стены, включая провалы и обрушения. Также у стены стоит знаменитая китайская терракотовая армия – само собой разумеется, выполненная из шоколада.