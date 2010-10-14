Китайские фонарики стали сильно досаждать белорусским исследователям НЛО

Отзывы о фонариках впечатляют: просты в обращении, поднимаются на высоту 200 метров, парят в воздухе 20 минут, растапливают сердца коварных дам и пробивают на слезу самых чопорных. В Европе летающие фонарики – один из оригинальных способов признаться в любви и сделать девушке предложение. И вот мода на их запуск докатилась и до Беларуси.

Заказать китайский фонарик можно в Интернете. Там есть и фотографии, и цены. Самые простые, шары и цилиндры, стоят 15 000 рублей. Но такие модели красивы в массовом запуске, по 8—10 штук. Сердечки обойдутся влюбленным в 30—40 тысяч, а полутораметровое свадебное сердце – в сотню тысяч. Можно заказать особую надпись, можно разукрасить самим.

Илья БУТОВ, координатор Белорусского уфологического комитета:

Последние 3—4 года все больше головной боли уфологам приносят китайские фонарики, ставшие частью свадебных сценариев. Особенно в субботу над Минском. В 2009 году мы получили рекордно много – 38 — сообщений о странных объектах в небе. Причина многих обращений – именно фонарики. Их описывают как яркие шары, медленно плывущие по небу. Все это очевидцы снимают на видео, комментируют, удивляются. Мы, как правило, распознаем фонарики быстро. Даже сами устраивали специальные запуски. Главное теперь – не пропустить настоящий аномальный объект и не подумать, что это очередной китайский фонарик.

Пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий уточнил, что в нашей стране не было зафиксировано ни одного ЧП, причиной которого стали бы китайские фонарики. У нас такое чудо техники не производится, поэтому никаких норм и стандартов нет. Главное – не пропустить бракованную или поддельную партию при ввозе. Кстати, все чаще люди жалуются: не полетел, загорелся в воздухе или, наоборот, быстро потух. В этом случае только два совета: внимательно читайте инструкцию и учитывайте погоду. В дождь, снег и сильный ветер фонарикам нет места в небе, пишет газета «Рэспубліка».