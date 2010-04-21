Китайская фабрика в Приморье производила токсичную обувь

Обувь, которую в течение трех лет производила в Приморье китайская фабрика, признана токсичной.

«Обувь была признана опасной после проведения целого ряда лабораторных исследований специалистами Центров гигиены и эпидемиологии в Приморском и Хабаровском краях», — сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Дальнему Востоку Ирина Щеголева.

По словам Щеголевой, инициатором проверки качества обуви выступили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и преступлениями в сфере потребительского рынка ГУ МВД РФ по ДВФО.

Фабрика, которую основали китайские бизнесмены, работала в Уссурийске последние три года под эгидой ООО «Торгово-промышленная компания «Цзисинь».

Щеголева рассказала, что иностранцы наладили канал поставки составных частей обуви из Китая. Отдельно завозились следующие элементы: верх для различных моделей обуви, шнурки, стельки, каблуки, всевозможная фурнитура и многое другое, необходимое для «сборки» обуви.

«Ввозить именно комплектующие бизнесмену из КНР крайне выгодно: этот груз на границе не облагается никакими пошлинами, сборами, кроме, разве что, 18% НДС», — пояснила Ирина Щеголева.

Она также отметила, что большая часть заготовок сама по себе никакой опасности для здоровья не представляет. Под запрет она попадает сразу, как только ее соединяют в готовую продукцию.

«Для производства на фабрике использовались токсичные клей и подошва. Последние, кстати, делают прямо в цехах. Дышать там можно с трудом. Как только попадаешь в производственные и складские помещения, перехватывает дух от резкого, едкого запаха. При этом ни на одном рабочем нет даже элементарного респиратора», — рассказала собеседник агентства.

Представитель добавила, что в таких условиях рабочие изготавливали обувь как для взрослых, так и для детей: мужские и женские туфли, кроссовки, босоножки, домашние тапочки, мокасины и прочее.

Хранилась обувь на складах, площади которых занимают не одну сотню квадратных метров.

По данным лабораторий, в готовой продукции «Цзисинь» содержится четыре вещества, концентрация которых значительно превышает допустимые российским законодательством нормы, рассказала Щеголева.

«К примеру, показатель по хлористому винилу свыше допустимого в 10 раз. По мнению медицинских работников, вдыхание паров этого химического соединения способствует образованию рака печени, мозга, легких, крови. Особую опасность эти яды представляют для детей», — сказала она.

По словам Щеголевой, на фабрике трудились одновременно около 700 рабочих. Все они — граждане КНР, которые живут на территории торгово-промышленной компании в общежитиях. В одной маленькой комнатке ютятся по несколько человек на многоярусных кроватях.

«С одной производственной линии ежедневно сходит более трех тысяч пар обуви. Подобных линий на фабрике семь. Таким образом, каждый день фабрика выдавала около 21 тысячи потенциально опасных пар обуви», — рассказал представитель пресс-службы.

Она добавила, что продукция этой фабрики расходится далеко за пределы Дальнего Востока. Большая часть переправлялась в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города на западе России.

Собеседник агентства отметила, что сейчас следствие устанавливает, каким образом руководство ООО «Цзисинь» получило сертификаты качества на производимую на их фабрике обувь.

«Есть две версии: первая — на экспертизу были отданы образцы продукции, соответствующей всем нормам и стандартам безопасности, вторая — сертификаты были выданы неправомерно», — сказала руководитель пресс- службы.

По ее словам, собранные материалы направлены в Следственное управление следственного комитета при прокуратуре по Приморскому краю для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «Цзисинь» по части 2 статья 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает NEWSru.com.