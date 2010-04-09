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Китайская армия будет вербовать новобранцев в сети интернет

09 апреля 2010 08:12
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Власти намерены для этого создать агитационный сайт. Планируется, что только в этом году в армейские ряды вступят около 150 тысяч выпускников высших учебных заведений по всему Китаю.Специально для повышения привлекательности службы в китайской армии правительство страны выделило в прошлом году 3,5 тысяч долларов на каждого студента-новобранца на оплату последнего 4 года обучения в ВУЗах страны. Подобная политика уже принесла КНР положительные результаты.
# общество

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