Китайская армия будет вербовать новобранцев в сети интернет

Власти намерены для этого создать агитационный сайт. Планируется, что только в этом году в армейские ряды вступят около 150 тысяч выпускников высших учебных заведений по всему Китаю.Специально для повышения привлекательности службы в китайской армии правительство страны выделило в прошлом году 3,5 тысяч долларов на каждого студента-новобранца на оплату последнего 4 года обучения в ВУЗах страны. Подобная политика уже принесла КНР положительные результаты.