Китайцы, просидев во льду два часа, установили новый рекорд книги Гиннеса

В Китае прошли соревнования за звание самого морозоустойчивого жителя планеты.

Для этого участникам, среди которых была и женщина, надо было как можно дольше просидеть в емкости со льдом. При этом они также намеревались побить предыдущий рекорд датчанина, который пробыл в таком состоянии 115 минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Двум мужчинам это удалось. Правда, одного из участников на 119-й минуте пришлось вызволять медикам. У него резко понизилась температура тела. Зато победитель как ни в чем не бывало, предстал перед публикой ровно через два часа.