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Китайцы, просидев во льду два часа, установили новый рекорд книги Гиннеса

04 января 2011 12:12
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В Китае прошли соревнования за звание самого морозоустойчивого жителя планеты.

Для этого участникам, среди которых была и женщина, надо было как можно дольше просидеть в емкости со льдом. При этом они также намеревались побить предыдущий рекорд датчанина, который пробыл в таком состоянии 115 минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Двум мужчинам это удалось. Правда, одного из участников на 119-й минуте пришлось вызволять медикам. У него резко понизилась температура тела. Зато победитель как ни в чем не бывало, предстал перед публикой ровно через два часа.

Китайцы, просидев во льду два часа, установили новый рекорд книги Гиннеса

Китайцы, просидев во льду два часа, установили новый рекорд книги Гиннеса

Китайцы, просидев во льду два часа, установили новый рекорд книги Гиннеса

Китайцы, просидев во льду два часа, установили новый рекорд книги Гиннеса

# общество # Фотофакт

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