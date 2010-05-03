Китай устроит интернет-облаву на внешних врагов

По словам представителя китайского правительства, Пекин намерен усилить блокирование вредной информации из других стран. Он не сообщил, какого рода ресурсы собираются блокировать чиновники.
Новое решение является частью обширной программы по борьбе с сетевой порнографией, азартными играми и мошенничеством. В рамках этой программы уже были закрыты тысячи ресурсов в китайском сегменте Сети.
Кроме того, фильтрация трафика широко используется в борьбе с оппозицией и критикой правительства. Так, поисковики, находящиеся в материковом Китае, обязаны подвергать цензуре свои результаты. В марте с китайского рынка ушел Google, отказавшийся от фильтрации своей поисковой выдачи.
В китайском сегменте интернета насчитывается свыше 400 миллионов пользователей. В середине апреля в стране создано новое ведомство по интернет-цензуре. Оно следит за сообщениями в социальных сетях, блогах и форумах, пишет Lenta.ru.