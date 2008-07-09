Китай столкнулся с дефицитом олимпийских банкнот

Чтобы получить новенькую купюру в 10 юаней с изображением олимпийского стадиона, самые выносливые простояли в очереди 20 часов. 6 миллионов памятных банкнот – это совсем немного для страны с населением в миллиард 300 миллионов человек. Пока купюры продаются по номиналу, но их коллекционная стоимость неминуемо возрастет. Поэтому никто из счастливых обладателей не намерен использовать их для финансовых расчетов – новые денежные знаки осядут под стеклом коллекционеров и олимпийских болельщиков.