Китай отмечает праздник Середины осени

В прошлом году решением правительства КНР он официально был назван «красным днем календаря» и вошел в число официальных выходных дней.

Середина осени наступает на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю, что в 2009 году выпадает на 3 октября. По аналогии с полной луной, которая обязательна в этот день, традиционным атрибутом праздника стал «лунный пряник» («юэбин») с разнообразными начинками.

Традиционное лакомство круглой или квадратной формы обычно изготавливают из лотосовой или бобовой пасты, а внутрь запечатывают желтки консервированных утиных яиц, символизирующих полную луну. В современном мире производители адаптируют «пряники» под современные вкусы – «юэбины» бывают йогуртовые, кофейные и ванильные.

По данным различных производителей, в преддверии праздника их продажи возрастают на 20-30%. Это неудивительно, «лунные пряники» продукт сезонный и фактически однодневный.

В прошлом году решением правительства КНР праздник середины осени официально был назван «красным днем календаря» и вошел в число официальных выходных дней. В 2009 году Чжунцюцзе совпал с недельными выходными по случаю 60-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Жители Китая отдыхают до 9 октября, информирует РИА Новости.