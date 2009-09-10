Китай будет контролировать Интернет-музыку

В Китае 31 декабря 2009 года вступает в силу закон, согласно которому каждая местная или зарубежная песня перед размещением в китайском сегменте Интернета должна будет пройти предварительное одобрение министерства культуры.

Помимо этого, иностранные правообладатели и издатели должны предоставлять чиновникам все зарубежные песни с текстами, переведенными на китайский язык, и с подтверждением прав на них. Одобрение песен должно занимать не более трех дней.



По словам представителей китайских властей, целью подобных правил в отношении музыки является регулирование культурных потоков. Чиновники хотят обеспечить безопасность национальной культуры и общественной морали. Подчеркивается также, что это еще один шаг для усиления защиты авторских прав.



На сегодняшний день Китай лидирует по числу пользователей Интернета: всего в этой стране в глобальную сеть регулярно выходят свыше 330 млн. человек, отмечает БЕЛТА.