Китаец Сян Шао стал католиком, чтобы обвенчаться с минчанкой

Сейчас они вместе пишут иконы для белорусских храмов.

Сян Шао родился на севере Китая. В Беларусь его привело увлечение европейским живописью - парень поступил в Академию искусств на отделение станковой живописи. Минчанка Настя Бурко окончила гимназию с эстетическим уклоном, специальный колледж, а потом поступила на отделение керамики в Академию художеств. Но перевелась через некоторое время на отделение станковой живописи. Там они познакомились, начали встречаться. Из-за Насти Сян стал католиком и уже два года вместе с ней ходит в костел. В костеле они повенчались, пишет газета «Звязда».



Сян Шао:

Мы - верующие, и у нас есть желание такую работу продолжать. Лично мне хотелось бы, чтобы и в китайских святынях было больше икон. Их сегодняшнее состояние оставляет желать лучшего - большинство из них плохо написаны, а я хочу, чтобы и у меня на родине люди увидели, как красиво может выглядеть икона.