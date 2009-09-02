Киркоров обещал задушить журналистку

Грандиозным скандалом закончилось для известного певца Филиппа Киркорова выступление в московском клубе «Ролл Холл» в День знаний. Услышав из уст журналистов вопрос, артист набросился на них, обругал матом, разбил камеру за 24 000 долларов и сломал микрофон.

Возмущенные телевизионщики написали на Филиппа Бедросовича заявление в милицию с требованием возместить ущерб - больше 850 000 рублей.



Некрасивый инцидент произошел на роллердроме в Холодильном переулке, где вчера проходил концерт, посвященный 1 сентября. Журналисты одного из центральных телеканалов прибыли в клуб как раз тогда, когда на сцене выступал Филипп Бедросович. Они дождались, пока 41-летний поп-король допоет, уйдет за кулисы, и принялись за работу.



- Когда Киркоров вышел в закулисное помещение, все начали с ним фотографироваться, - рассказал оператор Александр Беляев. - Я включил камеру. Вероника (журналистка) подошла к певцу и задала вопрос: «Почему вы оскорбили директора Казанской филармонии?» А он в ответ выхватил микрофон, оборвав провод, наклонился к ней и сказал: «Пошла ты...! Я тебя задушу!» - и оттолкнул ее.



Следующей жертвой произвола, по словам журналистов, стал и сам оператор.



- Следом Киркоров подошел к Саше, схватил камеру за объектив, вырвал ее и разбил об пол! - продолжает за коллегу Вероника Козлова.



Телевизионщики и решили ехать в милицию. Ущерб они оценили в 27 600 долларов. Сама камера стоит 24 тысячи, микрофон - 1800.

- Все произошло очень неожиданно. Я даже не сразу понял, что происходит: они подскочили, налетели и чуть ли не в нос сунули микрофон. Потом начали задавать провокационные вопросы, непозволительные! Это была откровенная провокация, способная вывести из себя любого! Я вспылил не сразу, сначала пытался что-то объяснить. Но этим людям объяснить что-либо было невозможно! - цитирует певца Mignews.