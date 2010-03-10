Киргизские аксакалы потребовали закрыть американскую авиабазу

Совет аксакалов Киргизии потребовал, чтобы с территории республики была выведена американская авиабаза. В качестве временной меры (до тех пор, пока процедура вывода базы не будет завершена) старейшины предложили запретить вылет боевых самолетов с этого объекта.

Аксакалы заявили, что военное присутствие США в Киргизии угрожает национальным интересам республики. Член совета Омурбай Нарбеков отметил также, что его «тревожит гул самолетов по ночам и возмущает то, что на поля Чуйской области сбрасывается авиатопливо», сообщает ИА «24.kg».

Напомним, что ранее ряд политиков и общественных деятелей Киргизии неоднократно выступали за вывод американской базы. При этом они заявляли, что она наносит ущерб экологии. Командование базы между тем утверждает, что топливо над киргизской территорией самолеты сбрасывали крайне редко.

Комментируя один из таких случаев, произошедший летом 2008 года (тогда пилоту из-за аварийной ситуации пришлось сбросить около 31 тонны топлива), военнослужащие заявили, что с 2005 года ничего подобного не происходило.

Американская база в Киргизии действует с 2001 года. Она размещается на территории аэропорта «Манас» (в нескольких десятках километров от Бишкека) и используется для поддержки коалиционных сил в Афганистане. В начале 2009 года власти Киргизии объявили о намерении выдворить с территории республики этот военный объект. Наблюдатели объяснили это решение финансовой помощью, которую Киргизия получила от России.

Между тем летом 2009 года стало известно, что американские военнослужащие останутся в Киргизии. База «Манас» была реорганизована в «Центр транзитных перевозок», при этом ее функции фактически остались прежними.

Новое соглашение по базе было заключено сроком на один год (с возможностью продления). В начале марта 2010 года стало известно, что США и Киргизия готовятся продлить договор. Об этом, как писал «Коммерсант», заявил спецпредставитель президента США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук.