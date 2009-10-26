Кира Найтли сыграет в экранизации Бернарда Шоу

Актриса исполнит главную женскую роль в новой версии мюзикла «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».

Как сообщает SlashFilm, режиссером картины станет Джо Райт. Он уже сотрудничал с Найтли во время съемок «Гордости и предубеждения». Кроме нее на роль цветочницы Элизы претендовала Скарлетт Йоханссон.

Напомним, что ранее знаменитую пьесу предполагал экранизировать режиссер Дэнни Бойл, однако он отказался от этого плана в пользу другой картины.

Самой известной и удачной экранизацией произведения Шоу считается фильм 1964 года, где главную роль сыграла Одри Хепберн, выбранная на эту роль вместо Джулии Эндрюс, которая уже играла эту роль на Бродвее. Решение не приглашать Эндрюс было принято ещё до того, как Хепберн была утверждена на роль. Изначально Хепберн отклонила предложение и попросила Джека Уорнера отдать роль Эндрюс, но когда ей сообщили, что снимать будут либо ее, либо Элизабет Тейлор, она согласилась. Фильм был удостоен 8 Оскаров, а сама Хепберн получила премию «Золотой Глобус», как лучшая актриса мюзикла.