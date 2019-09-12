Кинотеатр под открытым небом и необычные кафе. Как изменится Раковское предместье после реконструкции

Новости Беларуси. Раковское предместье преображается. В ближайшие годы в историческом центре столицы появятся досуговые и сервисные объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого уже снесли заводские хозпостройки хлебозавода, проложили инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию. Сейчас на объекте проводится реконструкция корпусов производственного здания. В них появятся три кафе, в одном из которых можно будет увидеть процесс изготовления хлеба, площадки для встреч и презентаций, новые магазины.