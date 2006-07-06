Кинотеатр <Беларусь> станет мноэкранным

В июле в Минске начнутся работы по реконструкции старого здания кинотеатра "Беларусь" под мультиплекс - многоэкранный кинотеатр. Об этом сообщили на предприятии "Киновидеопрокат".

Здание кинотеатра восемь лет не эксплуатировалось и будет снесено. На его месте возведут современный кинокомплекс, который будет состоять из пяти залов, и рассчитан на 1100 мест. В Беларуси это первый по таким масштабам проект. При его разработке учитывался опыт создания аналогичных комплексов в России и Литве.

В кинокомплексе разместятся также кафе, бары, магазины и игровой центр. Рядом будет построена подземная двухуровневая автостоянка. Стоимость проекта оценивается в 10 - 12 млрд. рублей, которые будут выделены из бюджета города. Ввод здания в эксплуатацию намечен на апрель 2008 года.