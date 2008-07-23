Прямой эфир

Кинотеатр "Беларусь" будет открыт в Минске в конце августа

23 июля 2008 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это будет первый в стране мультиплекс. В нем будет пять комфортабельных залов с общим количеством мест более тысячи. Сейчас в "Беларуси" завершаются строительные работы. Кстати, к их качеству есть претензии. Например, витражи придется полностью заменить. Планируется обновить и три действующих кинотеатра. Речь идет о реконструкции "Берестья", "Москвы" и "Победы". В Минске не хватает кинозалов, и эту проблему кинопрокатчики намерены решить в ближайшие два-три года.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 июля 2008 08:28

В латвийской Юрмале - "Новая волна-2008"

23 июля 2008 08:08

В Минске с 12 дня до 13.45 будет закрыто движение по улицам Захарова и Первомайской

23 июля 2008 08:08

Эксперты СНГ обсудят в Минске меры по борьбе с незаконной миграцией