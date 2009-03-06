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Кинотеатр «Беларусь» атакуют перекупщики билетов

06 марта 2009 17:40
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Достать заветный пропуск на фильм за пару минут до сеанса зрителям стало сложнее и дороже. Ведь сделка из рук в руки как правило обходится по двойному тарифу.

Хоть это и не футбольная Лига чемпионов, но ситуация во многом схожа. В кассе билетов не достать, зато их в избытке у спекулянтов, но уже по совсем другой цене. Предприимчивые молодые люди без помех делают деньги на ажиотажном спросе на нашумевшие мировые премьеры. 

Дневная выручка теневого бизнесмена — около ста тысяч рублей. То есть в месяц порядка трех миллионов рублей. Этот парень в деле уже четыре года. Работал на пороге практически всех кинотеатров Минска. Так что при его заработке единичные штрафные санкции не более чем неприятный эпизод.

Спекулянтов здесь знают в лицо. Однако для борьбы с их незаконным бизнесом у администрации кинотеатра нет никаких рычагов. Не помогают даже обращения в соответствующие инстанции. Правоохранительные органы заявили, что это не в их компетенции.

Билет в кино стоит порядка десяти тысяч рублей. Сделка с перекупщиком из рук в руки обойдется как минимум в полтора раза дороже. Чтобы не переплатить, следует просто заранее позаботиться о билете.

# общество

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