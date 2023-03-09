Кинолог сам может выбрать породу. Вот как собаки помогают работать белорусской милиции

Профессиональный праздник белорусской милиции отмечается 4 марта. В обществе существует необходимость контролировать соблюдение норм законодательства и привлекать к ответственности нарушителей. На отважную помощь спешат и четвероногие хвостатые сотрудники милиции, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Вместе с инспекторами-кинологами собаки заступают на круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп. Причем шефствует над псом только один специалист: передача другому своего питомца недопустима.

Валерий Муравейко, начальник питомника служебно-розыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома:

В питомнике служебного собаководства главного управления Минского городского исполнительного комитета служат общерозыскные служебные собаки, которые используются по запаховому следу человека, по наркотическим средствам. Также в профиле подготовки у нас имеются по поиску трупов.

Собаки проходят специальный курс дрессировки, который длится в среднем 4 месяца, после сдают квалификационные зачеты. Пол питомца не влияет на выполнение служебных задач. Кормят их сбалансированным сухим кормом премиум-класса. У всех пушистых ежедневные тренировки. Главное – чрезмерно не нагружать. Все команды они должны выполнять с удовольствием. Кинолог сам выбирает породу четвероногого напарника и занимается его воспитанием с щенячьего возраста (как правило, с 6 месяцев), ухаживает, убирает вольер. В подразделении есть кинологи, которые служат с личными собаками. Валерий Муравейко:

Успех специалиста-кинолога зависит прежде всего от профессионального мастерства дрессировщика, который должен быть энергичным, инициативным, в то же время настойчивым в достижении поставленной цели.

Сергей Казак, младший инспектор-кинолог питомника служебно-розыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома:

Я владелец в прошлом немецкой овчарки, сейчас у меня бельгийская. Особенности какие – немецкая овчарка более спокойная, с бельгийской овчаркой нужно усердно заниматься, она все время подвижная. Мне, допустим, больше нравится работать с бельгийской овчаркой, потому что она четче команды выполняет. Данная собака по характеру у меня холерик, поэтому она и любит покусаться, и также хорошо она ищет.

Изначально идет приучение к кинологу, потом к снаряжению, ошейнику, поводку, затем последовательность хождения рядом, замедление темпа, стойка и так далее. Дрессировка проходит в любое время суток и погоду. Мерс – самый старший в питомнике, ему уже 7 лет. Он специализируется на поиске наркотиков. В поиске последних пес считается лучшим среди четвероногих сотрудников. Подсчитать, сколько за это время им найдено запрещенных веществ, даже не представляется возможным. Для него не проблема выполнить задачу и в огромном помещении. Когда Мерс чует нужный запах, он принимает сигнальную позу: садится или ложится рядом с этим местом и тычет в него носом. Валерий Муравейко:

Каждый специалист-кинолог может сам определять, с какой породой он будет работать. Либо это будет кокер-спаниель, либо доберман, немецкая овчарка. С ней практично работать, она очень хорошо справляется с поставленными задачами, собаки хорошо могут стать на лапы, пронюхать в рост человека какие-то тайники и тому подобное.

Мохнатых сыщиков специально обучают при обнаружении вещественного доказательства не притрагиваться к нему, дабы не нарушить следовую картину: с уликой еще предстоит работать следователям и экспертам. Тренировки проходят с использованием настоящих синтетических и растительных наркотических веществ. Инструкторы-кинологи питомника ГУВД со своими четвероногими напарниками регулярно принимают участие в различных соревнованиях по профессиональному мастерству. В 2023 году в Вологде также пройдут соревнования, к которым чемпион Мерс уже начал подготовку.