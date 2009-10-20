Киноклассику продолжат раскрашивать

Раскрашенным Штирлицем обновление советской черно-белой киноклассики не ограничится.

Как передает Filmz.ru, вслед за насильственно колорированными «Семнадцатью мгновениями весны» и «В бой идут одни старики» цветным станет еще ряд классических советский комедий. В том числе это всем известный «Подкидыш», в котором Фаина Раневская произнесла крылатую фразу: «Муля, не нервируй меня!». Фильм был снят в 1939 году по сценарию Рины Зеленой и Агнии Барто, а в эфир перерожденная версия выйдет уже к Новому году.

Кроме того, цвет добавят двум комедиям Григория Александрова: «Волга, Волга» 1934 года и «Веселые ребята» 1938 года.

Все работы по раскрашиванию кинолент ведутся в Лос-Анджелесе по заказу «Первого канала». Напомним, что колоризация эпопеи о Штирлице обошлась в сумму порядка 1,8 млн. долларов.